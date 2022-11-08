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- Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler
Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler
- 08.11.2022 - 17:04
- Güncelleme : 08.11.2022 - 17:59
Samsun'un Canik ilçesinde Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce iki dedenin tartışması ölümle sonuçlandı.
90 yaşındaki Rasim Ciğer ile oda arkadaşı 77 yaşındaki Mehmet Ş. arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer'e koltuk değneği ile saldırdı.
Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi.
O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olayda yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adam, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.
O anların görüntüsü ortaya çıktı
İki dedenin birbirine bastonlarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt alındı.
Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler VİDEO
Şüpheli serbest kaldı
Arkadaşının ölümüne sebep olarak gözaltına alınan Mehmet Ş.'nin serbest kaldığı öğrenildi.