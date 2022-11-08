Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler

Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler

Canik'te huzurevinde, iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli kavga ölümle sonuçlanırken o anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.