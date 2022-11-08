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    Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler

    Canik'te huzurevinde, iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli kavga ölümle sonuçlanırken o anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.
    • 08.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:59
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    Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler

    Samsun'un Canik ilçesinde Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10 gün önce iki dedenin tartışması ölümle sonuçlandı.

    90 yaşındaki Rasim Ciğer  ile oda arkadaşı 77 yaşındaki Mehmet Ş. arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer'e koltuk değneği ile saldırdı.

    Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi.

    O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olayda yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaşlı adam, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

    O anların görüntüsü ortaya çıktı

    İki dedenin birbirine bastonlarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt alındı.

    Samsun'da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler VİDEO

    Şüpheli serbest kaldı

    Arkadaşının ölümüne sebep olarak gözaltına alınan Mehmet Ş.'nin serbest kaldığı öğrenildi.

    Samsun da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler #1

    Samsun da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler #2

    Samsun da huzurevinde ölüme sebep veren kavgadan yeni görüntüler #3


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