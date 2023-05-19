DHA

'Niye yan baktın' kavgasına bir yenisi daha eklendi…

Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yolda yürüyen iki grup arasında önce tartışma, ardından çıktı.

Kavgada M.İ (29), N.K.'yi (24) kasığından bıçakla yaraladı.

Polis, biber gazıyla ayırdı

İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti.

Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.

Samsun’da iki grup arasında 'yan bakma' kavgası
Samsun’da 'yan bakma' kavgası

6 gözaltı

Yaralı esnaf ile M.İ., N.K. (24), B.İ. (32), Y.İ. (55), C.S.K. (25) ve M.Y. (24) hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.