Samsun’da iki grup arasında 'yan bakma' kavgası Yolda yürüyen iki grup arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. 7 kişinin yaralandığı kavgayı, polis biber gazıyla bitirdi.

DHA

'Niye yan baktın' kavgasına bir yenisi daha eklendi…

Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yolda yürüyen iki grup arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Kavgada M.İ (29), N.K.'yi (24) kasığından bıçakla yaraladı.

Polis, biber gazıyla ayırdı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti.

Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.

6 gözaltı

Yaralı esnaf ile M.İ., N.K. (24), B.İ. (32), Y.İ. (55), C.S.K. (25) ve M.Y. (24) hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.