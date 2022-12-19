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    Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Büyükçukur mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonrasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 19.12.2022 - 09:26
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    Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Samsunun Kavak ilçesinde Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Samsun da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #1

    Samsun da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #2

    Samsun da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #3


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