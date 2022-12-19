Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Büyükçukur mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonrasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsunun Kavak ilçesinde Samsun-Ankara kara yolu Büyükçukur mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki otomobil ile Barış Ö. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Ramazan Ş. ile Hasan D, Erol Y, Gökhan D. ve diğer araç sürücüsü Barış Ö. yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.