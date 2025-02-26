Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 yaşındaki H.K. ve V.K. isimli ikiz kardeşlerin il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda kolilerde bulunan plastik kutular içinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan ikiz kardeşler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren ikizler tutuklanarak cezaevine gönderildi.