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    Samsun'da İlklima Naz, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Atakum ilçesinde 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın yanında tabanca da bulundu.
    • 16.10.2022 - 06:20
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    Samsun'da İlklima Naz, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

    Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı

    Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

    Cenazesi Tokat'a gönderildi

    İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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