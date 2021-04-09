Samsun'da ımak yatağından kaçak kum alan şahsa suçüstü

Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sürücü B.A.'ya 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi mevkisinde, B.A. isimli şahıs ırmak yatağından aldığı kaçak kumları traktörün römorkuna yükledi.

B.A., kumları ırmak kenarında başka bir yere istif ederken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede B.A.'nın ruhsatsız kaçak olarak 24,5 ton kum istif ettiği belirlendi. Tespit edilen kuma el koyan jandarma ekipleri şahsa 3213 sayılı Maden Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 7 bin 200 lira ceza uyguladı.