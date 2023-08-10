Samsun’da imam darbedildi: O anlar Bir genç tarafından imamın darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Samsun’un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kuyular Camii imamı Nuh Okuyucu, 4 Ağustos günü cami önünde tartışan çocukları ayırmak istedi.

Okuyucu, bu sırada H.B.A. adlı gencin saldırısına maruz kaldı.

Yüzüne yumruk atılan imam, yere düşerek yaralandı.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Din görevlileri, cami önünde toplanarak bu çirkin saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan sendika şube başkanı Murat Akkuş, “Din görevlilerimize karşı yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hocamıza el kaldıran sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olduğumuzun ve din görevlilerimizin sahipsiz olmadığının bilinmesini istiyoruz.” dedi.

Tedavisi sürüyor

Olayın, Kur’an kursunda eğitim gören iki çocuk arasında bisiklete binme konusunda yaşandığını ve çocuklardan birinin akrabalarına haber vermesiyle büyüdüğünü belirten Akkuş, şöyle devam etti:

Yaşanan tartışma ve bağrışmalar üzerine dışarı çıkarak cami önünde tartışan çocukları ayırmak isteyen cami imamı Okuyucu’ya, kavgaya karışan çocuğun akrabası tarafından yumruk atılıyor. Aldığı darbe ile yere düşen hocamız başını taşa vurarak yaralanıyor. 3 gün hastanede yatan hocamızın tedavisi halen evinde devam ediyor.