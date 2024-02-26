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Samsun'da imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

Samsun'da imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti Canik ilçesinde bir imam kaldığı caminin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat ise sürüyor.