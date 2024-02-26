Samsun'da imam kaldığı lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yıldır Kıran Yayla Cami imamı olarak görev yapan 35 yaşındaki Ahmet Çakır, kaldığı caminin lojmanında çıkan yangında can verdi.
Lojmanın yandığını yangın söndükten sonra fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.
Yangında hayatını kaybeden imam Ahmet Çakır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Toprağa verildi
Çakır, otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Canik Müftüsü Bayram Karar ile Çakır ailesi ve yakınları katıldı.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat ise sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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