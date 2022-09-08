Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam öldü

Samsun'da incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinin Hacıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Bayram Genç (81), evinin bahçesindeki incir ağacına çıkarak incir topladığı sırada bastığı dal kırılarak yere düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Genç'in cenazesi yakınları tarafından incir ağacının dibinde bulundu.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.