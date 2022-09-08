Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1781
-0.34%
Dolar
18.2419
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.494
1.33%
BTXN Coin
4.96
2.90%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam öldü

    Samsun'da incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
    • 08.09.2022 - 18:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da incir ağacından düşen yaşlı adam öldü

    Samsun'un Bafra ilçesinin Hacıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Bayram Genç (81), evinin bahçesindeki incir ağacına çıkarak incir topladığı sırada bastığı dal kırılarak yere düştü.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Genç'in cenazesi yakınları tarafından incir ağacının dibinde bulundu.

    Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da incir ağacından düşen yaşlı adam öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!
    BTCPrime

    Ünlü Ceo'nun bulduğu yöntemle kazançlar otomatik!

    Adıyaman’da, yumurtanın içinden kabuklu yumurta çıktı
    3. Sayfa

    Adıyaman’da, yumurtanın içinden kabuklu yumurta çıktı

    Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü
    3. Sayfa

    Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

    Görüş Bildir