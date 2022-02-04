Samsun'da inşaat işçisi, asansör boşluğuna düştü

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralanırken, işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 58 yaşındaki inşaat işçisi Rafet Albayrak, 2 katta asansör boşluğunda bulunan kabloyu çekerken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

İşçiler tarafından 112’ye haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi düştüğü yerden itfaiyeye ekiplerinin de yardımıyla çıkartarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



