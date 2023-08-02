Samsun'da inşaat işçisinin cesedine asansör boşluğunda ulaşıldı Arkadaşlarıyla birlikte çalıştıkları inşaatta kalan 59 yaşındaki adamın cansız bedeni, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından asansör boşluğunda bulundu.

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İHA

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Samsun'un İlkadım ilçesinde ceset bulundu.

Belediye Hamamı inşaatında yaşanan olayda, Kayserili olan kaplama işi ustası Duran Karabuğa gece arkadaşlarıyla birlikte inşaatta kaldı.

Karabuğa'nın sabah saat 07.30 sıralarında asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Ekipler sevk edildi

Yaklaşık 8 metreden düştüğü tahmin edilen işçinin sabah cesedini gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra inşaat işçisinin cansız bedeni, itfaiye yardımıyla asansör boşluğundan çıkarıldı.

3 çocuğu olduğu öğrenildi

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birkaç gün önce Kayseri'den çalışmak için geldiği öğrenilen 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.