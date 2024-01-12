Samsun'da internet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun: 14 gözaltı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 14 kişiyi yakaladı.

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İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağlayan kişi ve oluşumlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

İnternet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 Türk Lirası dolandırarak haksız kazanç sağladığı çok yönlü çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alındılar: Dijital materyallere el kondu

Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)