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    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti

    Çoklu araç taşıyıcısı üzerinde çalışma yapan işçi, dorsenin aniden kapanması ile üst kat ile alt kat arasında sıkıştı. İşçi, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:12
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    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti

    Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otomotiv firmasına ait iş yerinde kaporta ve boyacı olarak çalışan Cengiz Kara (46), araçları taşımak için kullanılan ve çoklu araç taşıyıcı olarak adlandırılan tırın üzerinde çalışma yapmaya başladı.

    Çalışma sırasında dorsenin aniden kapanması ile işçi üst kat ile alt kat arasında kaldı.

    Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    YARIM SAAT SONRA FARK EDİLDİ

    Kaza, yaklaşık yarım saat sonra fark edildi.

    Mesai arkadaşlarının yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Kara, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    2 çocuk babası Kara, hastaneye yetişemeden ambulansta hayatını kaybetti.

    Cengiz Kara'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti VİDEO

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti #2

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti #3

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti #4

    Samsun’da işçi, dorsenin altında ezilerek hayatını kaybetti #5

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