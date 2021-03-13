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    Samsun'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

    Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak ağaca çarptı İşçiler kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 17:21
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    Samsun'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

    Samsun’un Yakakent ilçesinde Asmapınar yolunda, konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Fahri Bedir direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, minibüs yoldan çıktı.

    ÇARPARAK DURABİLDİ

    Ağaca çarparak durabilen araçta bulunan işçiler yaralandı.

    Araçta maddi hasar meydana geldi.

    Samsun da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Samsun da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #2

    HASTANELERE KALDIRILDILAR

    Minibüs sürücüsü Fahri Bedir ile minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, Bakiye ikiz, Ayşe Kır, Ünzile Demirel Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gülnur Yavuz, Selma Aydemer, Seda Karabulut, Özkan Uzunay, Derya Uzunay Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı #3

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