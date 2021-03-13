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- Samsun'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Samsun'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak ağaca çarptı İşçiler kazayı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 13.03.2021 - 17:20
- Güncelleme : 13.03.2021 - 17:21
Samsun’un Yakakent ilçesinde Asmapınar yolunda, konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Fahri Bedir direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, minibüs yoldan çıktı.
ÇARPARAK DURABİLDİ
Ağaca çarparak durabilen araçta bulunan işçiler yaralandı.
Araçta maddi hasar meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
Minibüs sürücüsü Fahri Bedir ile minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, Bakiye ikiz, Ayşe Kır, Ünzile Demirel Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülnur Yavuz, Selma Aydemer, Seda Karabulut, Özkan Uzunay, Derya Uzunay Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.