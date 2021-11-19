Samsun'da jel ile soba yakmak isterken evi de yaktı

Sobayı tutuşturmak için kullandığı yanıcı maddenin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Bahariye Sokak’taki 2 katlı apartmanın 1. katında akrabası Ekrem İşcan’ın evinde bulunan Mehmet Salih İleri, sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı.

Sobanın içerisine sıktığı tutuşturucu jel bir anda parladı. İlk olarak çekyat tutuştu. Ardından alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi söndürdü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

"BİR ANDA ALEV ALDI"

Ekrem İşcan, “Ben evde yoktum. Yan tarafta oğlumun evindeydim. Evde yeğenim kalıyordu. Sobayı yakarken bir anda alev alıyor. O da ne olduğunu anlamıyor” dedi.



Mehmet Salih İleri ise yaptığı açıklamada, “Sobayı yakarken azıcık jel dökeyim dedim. Yansın diye. Bir anda alev aldı. Sadece çekyat yanıyordu. Sonra Ekrem amcam girdi içeriye. Söndürmeye çalıştı” diye konuştu.

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