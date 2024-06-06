Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tütün ele geçirildi.

AA

Yurt genelinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar bu kez Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal kesimlerde bulunan evlerde oluşturulan atölyelerde makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak pazarladıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

6 ilçede eş zamanlı operasyon

Ekiplerin yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım, Tekkeköy, Vezirköprü, Ladik, Havza ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 133 bin 380 doldurulmuş, 211 bin 600 boş makaron, 950 boş sigara kutusu, 18 elektronik sigara, 10 elektrikli sigara sarma makinesi, 115 manuel sigara sarma makinesi, 8 kompresör, 303 TAPDK bandrolü, 396 kilogram kıyılmış tütün, terazi ve satışlarının tutulduğu defter ele geçirdi.

16 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 16 şüpheli, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)