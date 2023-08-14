Samsun'da kaçan güvercininin peşinden gidip hırsızlık yaptı Samsun'da bir kişi, kaçan güvercinin peşinden gittiği inşaattan hırsızlık yapınca polis tarafından gözaltına alındı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde beslediği güvercinlerinden biri inşaat halindeki binaya kaçan C.U., inşaata giderek güvercinini almak istedi.

C.U., güvercinini alıp giderken açık inşaatın içinde açık odayı görünce buradan araç anahtarı, 110 lira para, bin 500 lira değerinde kehribar tespih, sigara ve araç içindeki cüzdandan 30 dolar, 40 euro ve 300 lira parayı çaldı.

"Güvercini inşaattan alıp giderken inşaatın giriş katında açık oda gördüm"

Şikayet üzerine İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.U., "Güvercin besliyorum. Güvercinim inşaata kaçtı. Güvercini inşaattan alıp giderken inşaatın giriş katında açık oda gördüm. İçeri girdiğimde araba anahtarı ve tespih vardı, aldım. Aracın yan kapı gözünde de cüzdan vardı. Yapmış olduğum hırsızlık olayından dolayı pişmanım" dedi.

Ev hapsi verildi

Polisteki sorgulamasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.U.'ya çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.