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- Samsun’da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun’da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Motosikleti ile seyir halindeyken bir kamyonetin ön kısmına çarpan sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sürücü tedavi altına alındı.
- İHA
- 24.03.2021 - 09:27
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:42
Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde Yusufcan Polat idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken Aydın Cancort yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kamyonetin ön kısmına çarpan motosiklet sürücüsü Yusufcan Polat, çarpmanın etkisi ile yaralandı.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.