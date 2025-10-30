Samsun'da kamyonete gizlenmiş 4 kilo uyuşturucu ve 4 bin hap ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir nakliye kamyonetinde yaptıkları aramada, narkotik dedektör köpeği Şila'nın sayesinde uyuşturucuyu ele geçirdi.

Havza ilçesinde durdurulan kamyonette narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan aramada, aracın arka kısmındaki eşyalar arasında tepki alınması üzerine detaylı inceleme yapıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından ev eşyalarının arasına gizlenmiş, 4 kilo 975 gram metamfetamin ve 4 bin 840 adet extacy hap ele geçirildi.

30 yaşındaki araç sürücüsü M.A. olay yerinde, bağlantılı 39 yaşındaki B.G. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU EŞYALARIN ARASINA GİZLEDİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, uyuşturucuyu başka bir ilden temin edip kamufle etmek amacıyla nakliye kamyonetine eşyalar arasında gizledikleri, B.G.'nin ise dikkat çekmemek için farklı bir araçla Samsun'a geldiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.