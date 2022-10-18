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Samsun'da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

Samsun'da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

İki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada ağabey, bıçakla kardeşine saldırdı. Kayıplara karışan şahıs, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.