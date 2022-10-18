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    Samsun'da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

    İki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada ağabey, bıçakla kardeşine saldırdı. Kayıplara karışan şahıs, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:36
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    Samsun'da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam saatlerinde, evinde yemek yiyen 40 yaşındaki inşaat işçisi Ali S.'nin evine inşaat işçisi kardeşi Selim S. geldi.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kardeş arasında tartışma çıktı. Nabızların yükseldiği tartışmada Selim S., kardeşi Ali S.'ye bıçakla saldırdı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Saldırgan yakalandı

    Bıçaklı saldırgan kardeş ise olayın ardından kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Selim S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Samsun da kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı #1


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