Samsun'da kardeşini bıçaklayan ağabey sokakta bayıldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde 27 yaşındaki kardeşi B.Ş.'yi bıçakla yaralayan O.C.Ş., olay yerinden kaçtı.
Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., tedavi altına alındı.
Polis, baygın buldu
Polis, 29 yaşındaki O.C.Ş.'yi, Kılıçdede Mahallesi'ndeki Samsun Adliyesi önünde yolda yerde yatar vaziyette baygın olarak buldu.
O.C.Ş.'nin üzerinden 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi.
Soruşturma başlatıldı
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan O.C.Ş., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.