Samsun'da karı-koca kavgasına ev hapsi geldi Samsun'da kendisini korumak için eşini bıçaklayan A.B.K., isimli kadın, akabinde ise eşi tarafından bıçaklandı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, eşine ise ev hapsi verildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan A.B.K., isimli genç kadın, eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında boğazını sıkan eşini yaralayan genç kadın, daha sonra ise kendisi yaralandı.

Eşinin elinden bıçağı alarak baldırından yaralayan öfkeli koca, gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tekkeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"Kendimi korumak için..."

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K., "Eşim bana kötü sözler sarf edince ben de 'bu şekilde konuşma' diye 5 saniye boğazını sıktım. Ekmek bıçağını aldı. Ben de odaya kaçtım. Peşimden gelip bıçağı bana doğru savurdu.

Elimi yüzüme tuttum. Bu sırada bileğimden yaralandım. Başka bir bıçak daha aldı. Bana saldırmaya kalktı. Ben de kendimi korumak için bıçağı elinden alıp bacağından bıçakladım." dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.