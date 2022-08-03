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    Samsun'da karısını ve kızını sopayla darbeden şahıs tutuklandı

    Samsun'da karısını ve kızını sopayla darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 03.08.2022 - 17:17
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    Samsun'da karısını ve kızını sopayla darbeden şahıs tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde İ.S.A.(49) adlı şahıs, eşi H.E.A. (49) ile kızı N.İ.S.A.'yı (20) evlerinde sopa ile darbederek hastanelik etti.

    Genç kız ve annesi polise şikayette bulundu. İ.S.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Cezaevinin yolunu tuttu

    Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    İHA'nın aktardığına göre kızına bir kız vurduğunu ve eşine vurmadığını ileri sürerek "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.S.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun da karısını ve kızını sopayla darbeden şahıs tutuklandı #1

    Samsun da karısını ve kızını sopayla darbeden şahıs tutuklandı #2

    Samsun da karısını ve kızını sopayla darbeden şahıs tutuklandı #3


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