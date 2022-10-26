Samsun'da karşı şeride geçen sürücü araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, karşı şeride dalarak park halinde duran otomobillere çarptı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı civarında bir kaza meydana geldi.

Yaşanan kazada 23 yaşındaki otomobilin sürücüsü Serkan T. trafikte seyir halinde giderken bir anda dengesini kaybetti ve yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı

Sürücü yoldan çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil bariyerleri aşarak karşı şeritte duran araçlara çarptı.

İki kişi yaralandı

Ancak çarpmanın etkisiyle durabilen otomobil içerisindeki Serkan T. ve 60 yaşındaki Huriye T. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler kazazedelere ilk müdahale yaptı ve yaralılar ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Samsun'da karşı şeride dalan sürücü araçlara çarptı, 2 kişi yaralandı VİDEO

