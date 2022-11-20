Samsun'da kavşakta kaza: 4 yaralı

Kavak'ta kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara karayolunun Mahmutlu kavşağında bir trafik kazası yaşandı.

Adem Özbakış (37) idaresindeki 42 FPS 59 plakalı otomobil ile Sedef Köksal (24) yönetimindeki 55 AKN 34 plakalı araç çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada; otomobil sürücüleri, Adem Özbakış ve Sedef Köksal ile Saliha Duran (48) ve İlknur Köksal (47) yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



