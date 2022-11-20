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    Samsun'da kavşakta kaza: 4 yaralı

    Kavak'ta kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
    • 20.11.2022 - 15:52
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    Samsun'da kavşakta kaza: 4 yaralı

    Samsun-Ankara karayolunun Mahmutlu kavşağında bir trafik kazası yaşandı.

    Adem Özbakış (37) idaresindeki 42 FPS 59 plakalı otomobil ile Sedef Köksal (24) yönetimindeki 55 AKN 34 plakalı araç çarpıştı.

    4 kişi yaralandı

    Kazada; otomobil sürücüleri, Adem Özbakış ve Sedef Köksal ile Saliha Duran (48) ve İlknur Köksal (47) yaralandı.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kavşakta kaza: 4 yaralı #1

    Samsun da kavşakta kaza: 4 yaralı #2

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    Samsun da kavşakta kaza: 4 yaralı #4


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