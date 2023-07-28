Samsun'da kayan çelik su borularının altında kalan iki işçi can verdi Samsun'da kayan çelik su borularının altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

AA

Samsun'un Havza ilçesi Eymir Mahallesi'ndeki su hattı yenileme çalışmasında görevli işçiler Mustafa Çakır (18) ve Selami Baş (46), traktörle taşınan her biri 12 metre uzunluğunda ve 650 kilogram ağırlığındaki çelik su borularının kayması sonucu boruların altında kaldı.

İşçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Selami Baş ise itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla boruların altından kurtarıldı.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Selami Baş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne ardından da Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Selami Baş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.