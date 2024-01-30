İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kaza yaşandı.
Akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, aracına yakıt almak için istasyona giriş yapan Emir Sultan R. idaresindeki 34 CRP 768 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
İstasyondaki pompaya vurdu
Otomobil, yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde kayarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, pompada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış