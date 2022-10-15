Samsun'da kayıp olarak aranan kız ölü bulundu

Atakum ilçesindeki sahil kenarında ölü halde bulunan genç kızın yanında tabanca bulunurken, kardeşinin de hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Körfez Mahallesi'nde yaşanan olayda, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, adreste inceleme yaptı.

Başından vurulmuş halde bulundu

Ekipler, hayatını kaybettiğini belirledikleri genç kızın kafasından vurulmuş olduğunu tespit etti. Şahsın 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğu tespit edildi. Akbörü'nün yanında da tabanca bulundu.

Kardeşi kayıp başvurusu yaptı

İlklima Naz Akbörü'nün kardeşinin dün akşam kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.