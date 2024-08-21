Samsun'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi Ferah Sokak’taki 5 katlı bir iş yerinin kullanılmayan bodrum katındaki hurdalar, hurdacıya satıldı.
KIVILCIMIN DÜŞMESİYLE ETRAF ALEV ALDI
Hurdaları almak için kazan dairesine inen işçi, kaynak makinesiyle demirleri kestiği sırada çıkan kıvılcımların temas ettiği akaryakıt alev aldı.
Alevlerin yükseldiğini gören işçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekipler, tedbir amacıyla bodrumdaki sanayi tüplerini dışarı çıkardı.
Polis, çevredekileri uzaklaştırıp, megafon ile uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü
İş yerinde maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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