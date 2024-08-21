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Samsun'da kaynak yapılırken düşen kıvılcım yangına sebep oldu

Samsun'da kaynak yapılırken düşen kıvılcım yangına sebep oldu İlkadım ilçesinde bulunan bir binanın bodrum katında kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın akaryakıtla temas etmesiyle yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine gelen itfaiye, yangını büyümeden söndürdü.