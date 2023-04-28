Samsun'da kaza sonrasında çıkan kavgada arkadaşını vurdu Bir kişi kendilerine çarparak yaralayan kamyon sürücüsüne tabancayla ateş açınca bu sırada kamyon sürücüsü ile tartışan kendi arkadaşı 3 çocuk annesi kadını vurarak öldürdü.

İHA

Samsun'un Canik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Okan (51) oğluna ait otomobil ile seyir halindeyken kamyon sürücüsü Hakan Taşkara (39) ile aralarında tartışma çıktı.

Taraflar bir süre sonra araçlarından inerken Hakan Taşkara kamyonu Fatih Okan ve yanında bulunan arkadaşı Zeynur Sarıkoca'nın (40) üzerine sürerek her ikisini de yaraladı.

Kamyonun çarpması sonucu ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca kamyon sürücüsünün yanına giderek tartıştı.

Arkadaşına silah sıktı

Otomobil sürücüsü Fatih Okan ise Hakan Taşkara'ya tabancayla ateş açtığı sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri Zeynur Sarıkoca'nın kasığına isabet etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Tabancayla kasığından ve kamyonun çarpması sonucu da ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca ambulansla özel bir hastaneye, kamyonun çarpması sonucu sağ ayağının bileği kırılan otomobil sürücüsü Fatih Okan ise başka bir özel hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli kaçtı

Kamyon sürücüsü Hakan Taşkara da olay yerinden kaçtı.

3 çocuk annesi öldü

Hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Zeynur Sarıkoca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Şüpheliler farklı adreste yakalanarak tutuklandı

Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Hakan Taşkara, polisin takibi sonucu Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih Okan, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Fatih Okan ile Hakan Taşkara çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kamyonun çarpması sonucu kırılan ayağı alçıya alınan Fatih Okan tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.