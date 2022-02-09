Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler

Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler

Bafra ilçesinde bir aracın çöp bidonuna çarpıp, kaldırıma fırlaması sonucu oluşan kazada, sürücü ve yanındaki kişiler arabayı bırakıp, ortadan kayboldu.

Samsun'un Bafra ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun kenarında bulunan çöp bidonuna çarparak kaldırıma fırladı.

KAZA YAPTIKLARI ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobilde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve yanında bulunanlar aracı olay bırakarak kaçtı.

Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırdı.

Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler VİDEO



ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.