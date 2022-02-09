Euro
15.52
0.19%
Dolar
13.60
0.26%
Altın
798.60
0.23%
Borsa
2026
0.94%
Bitcoin
596.801
-2.11%
BTXN Coin
31.53
-6.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler

    Bafra ilçesinde bir aracın çöp bidonuna çarpıp, kaldırıma fırlaması sonucu oluşan kazada, sürücü ve yanındaki kişiler arabayı bırakıp, ortadan kayboldu.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler

    Samsun'un Bafra ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, yolun kenarında bulunan çöp bidonuna çarparak kaldırıma fırladı.

    KAZA YAPTIKLARI ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

    Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobilde bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve yanında bulunanlar aracı olay bırakarak kaçtı.

    Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırdı.

    Samsun'da kaza yaptıkları aracı terk ettiler VİDEO

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    Samsun da kaza yaptıkları aracı terk ettiler #1

    Samsun da kaza yaptıkları aracı terk ettiler #2

    Samsun da kaza yaptıkları aracı terk ettiler #3


    Görüş Bildir