Samsun'da kazaya giden polis aracına çarptı Samsun'un Kavak ilçesinde kazaya müdahale eden polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AA

Samsun'da Murat Erdoğan'ın kullandığı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Hacılı mevkiinde yolun kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Kazaya müdahale için gelen Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, araçlarını emniyet şeridine park ederek güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada Hamza Yaman idaresindeki otomobil, polis aracına çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazada Hamza Yaman ile yanında bulunan Hatice ve Recep Yaman yaralandı. Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.