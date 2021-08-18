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Samsun'da kendini polis olarak tanıttı, 26 bin 500 lira dolandırdı

Samsun'da kendini polis olarak tanıttı, 26 bin 500 lira dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi, 26 bin 500 lirasını kaptırdı.