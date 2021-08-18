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- Samsun'da kendini polis olarak tanıttı, 26 bin 500 lira dolandırdı
Samsun'da kendini polis olarak tanıttı, 26 bin 500 lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi, 26 bin 500 lirasını kaptırdı.
- İHA
- 18.08.2021 - 08:35
- Güncelleme : 18.08.2021 - 09:21
Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şüpheli, Ramazan İ.'yi (62) telefonla aradı.
Kendisini polis olarak tanıtan ve yaşlı adamı korkutan şüpheli, 26 bin 500 lira parasını aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dolandırıldığını anlayan Ramazan İ., polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.