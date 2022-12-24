Samsun'da kira anlaşmazlığı kavgası:2 yaralı, 10 gözaltı

İş yeri sahibi ile kiracı arasındaki kira anlaşmazlığında silahlar konuştu 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bir yıl içinde artan fahiş kiralar sonrasında mal sahibi ve kiracılar arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor.

Ölümle sonuçlanan kavgalar boyutuna gelen kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, M.T.S. ile kiracısı olan işyeri sahibi F.Ş. arasında kira anlaşmazlığı çıktı. M.T.Ş. ile kiracısı F.Ş. konuşmak için bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan kiracı F.Ş. ile C.A. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

F.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, C.A. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





10 kişi gözaltına alındı

Polis olayla ilgili aralarında mülk sahibi M.T.S.'nin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

6 kişi adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, poliste ifadesi alınan M.T. ile birlikte toplam 4 kişi serbest bırakılırken, silahla yaralama olayıyla ilgili şüpheliler O.A.(21), Ş.Y.(31), A.Y. (21), A.İ. (37), B.Ö. (19) ve C.K.(18) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



