Samsun'da kırmızı ışıkta beklerken darbedildi Bir sürücü kırmızı ışıkta aracıyla durduğu anda, kimliği belirsiz 2 kişinin yumruklu saldırısı sonucu hastanelik olurken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İHA

Samsun'un Canik ilçesinde kırmızı ışıkta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Samsun Adliyesinde 49 yaşındaki görevli mübaşir Şahin Tarlakuşu otomobiliyle seyir halindeyken, kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından aracının içinde yumruklu saldırıya uğrayarak darbedildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Saldırganlar kaçarken, yaralanan mübaşir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler kaçtı

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını belirten ve kendisine saldıranları tanımadığını ifade eden Tarlakuşu, saldırganların bulunmasını isteyerek polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.