Samsun’da kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebebiyet veren sürücü tutuklandı

Aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta, 6 gün önce saat 14.30 sıralarında Ahmet Enes B. (26) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. S.M.Y. (44) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı.

Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil, yolun kenarında bekleyen yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir’i (43) altına alarak etrafa savurdu.

Kazada anne ve kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı.

TALİHSİZ ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybederken, annesi Ayşegül Aydemir’in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada doktor olan otomobil sürücüsü S.M.Y.’nin, kırmızı ışıkta geçip, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne-kıza çarptığı ortaya çıktı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan doktor, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen doktor, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.