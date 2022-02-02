- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı
Samsun'da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı
Kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç, ağır yaralandı. Gencin tedavisine başlanırken, 2 saldırgan aranıyor.
- DHA
- 02.02.2022 - 08:56
Samsun’un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı’nda otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. (26), saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.
Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.
AĞIR YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.