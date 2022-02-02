Euro
15.09
0.04%
Dolar
13.39
0.14%
Altın
774.15
-0.10%
Borsa
2015
0.61%
Bitcoin
519.177
1.24%
BTXN Coin
32.26
-0.67%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Samsun'da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı

    Kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç, ağır yaralandı. Gencin tedavisine başlanırken, 2 saldırgan aranıyor.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı

    Samsun’un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı’nda otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. (26), saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.

    Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

    AĞIR YARALANDI

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Samsun da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı #1

    Samsun da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı #2

    Samsun da kırmızıda beklerken saldırıya uğradı #3


    Görüş Bildir