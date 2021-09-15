Euro
9.9769
0.1%
Dolar
8.4415
0.12%
Altın
487.59
-0.38%
Borsa
1.431
-0.27%
Bitcoin
401.490
2.32%
EXEN Coin
24.80
1.30%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Samsun'da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

    Abdullah I. yolda karşılaştığı, kız arkadaşı Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede olan Abdullah I., Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile yolda karşılaştı.

    İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLA AĞIR YARALADI

    İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAMYONETLE KAÇTILAR

    Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı.

    Samsun'da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları'nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #1


    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #2

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #3

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #4

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #5

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #6

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #7

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #8

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #9

    Samsun da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir