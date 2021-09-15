Samsun'da kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Abdullah I. yolda karşılaştığı, kız arkadaşı Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede olan Abdullah I., Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile yolda karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA AĞIR YARALADI

İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONETLE KAÇTILAR

Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı.

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O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları'nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



































