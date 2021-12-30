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    Samsun'da kız çocuklarından bıçaklı saldırı: 1 yaralı

    İlkadım ilçesinde 15 yaşındaki kız, yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:34
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    Samsun'da kız çocuklarından bıçaklı saldırı: 1 yaralı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi üzerinde kız çocukları bıçaklı kavgaya tutuştu.

    BIÇAKLA YARALANDI

    Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E.Y. bacağından ağır yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastanaye kaldırdı.

    2 KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

    Öte yandan saldırgan 2 kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da kız çocuklarından bıçaklı saldırı: 1 yaralı #1

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