Samsun'da kız çocuklarından bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İlkadım ilçesinde 15 yaşındaki kız, yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi üzerinde kız çocukları bıçaklı kavgaya tutuştu.

BIÇAKLA YARALANDI

Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki E.Y. bacağından ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastanaye kaldırdı.

2 KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

Öte yandan saldırgan 2 kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.