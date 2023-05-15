Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bükü isimli şahıs, dört yıldır evli olduğundan eşinden boşandı.
11 gün önce eşinden boşanan Hüseyin Bükü, bunu kabul edemeyen eşinin kardeşi Tevrat A., tarafından silahla vuruldu.
Bükü'nün evine giden ve konuşmak için çağıran Tevrat A.., Bükü'yü her iki bacağının 3 yerinden vurdu.
Talihsiz adam yere yığılırken, Tevrat A., isimli şahıs ise olay yerinden kaçtı.
Silahlı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alınırken, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Bükü ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayınbiraderinin kendisini konuşma bahanesiyle tuzak kurduğunu ve arkasından öldürmek için silahlı saldırı düzenlediğini iddia eden Hüseyin Bükü, şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.