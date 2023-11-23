İHA

Samsun'da dehşet dolu anlar yaşandı.

Canik ilçesinde meydana gelen olayda, 3 arkadaş sokakta yürürken, yanlarına gelen yaklaşık 8 kişi oldukları ileri sürülen kimliği belirsiz gençlerin saldırısına uğradı.

Kız meselesi sebebiyle bıçaklandılar

Kız meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen bıçaklı saldırıda arkadaşlardan B.A.(19) sol baldırının 2 yerinden, E.K.S.(18) ise sol baldırının bir yerinden bıçaklandı.

2 arkadaş tedavi altında

Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)