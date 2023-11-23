Haberler



3. Sayfa



Samsun'da kız kavgası: 2 arkadaş bıçaklandı

Samsun'da kız kavgası: 2 arkadaş bıçaklandı Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaralanarak hastanelik oldu. Olayın ise kız meselesi olduğu belirtiliyor.