Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

Samsun'da kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ'ın cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.