Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 19 gözaltı Uyuşturucu ticaretine yönelik 9 ilçede düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı.

DHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 9 ilçede düzenlenen operasyonda, ‘Torbacı’ olarak tabir edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 571 gram toz esrar, 669 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 4 kök kenevir bitkisi, 14 adet sentetik ecza, 2 adet satışa hazır fişek tabir edilen uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 179 tabanca mermisi, 6 bin 580 dal dolu makaron, 9 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.