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- Samsun'da kolonya içen adam hayatını kaybetti
Samsun'da kolonya içen adam hayatını kaybetti
Ladik ilçesindeki dükkanında kolonya içen adam arkadaşına 'iyi değilim, gel' dedi. Ardından hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 08.12.2021 - 15:17
Samsun'un Ladik ilçesinde işlettiği simit dükkanında kolonya içen 44 yaşındaki Ünal E. zehirlendi.
"GÖZLERİM GÖRMÜYOR GEL"
Ünal E., bir arkadaşını telefonla arayarak "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.
Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ünal E. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.