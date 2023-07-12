Samsun'da komşularına sinirlenen 81 yaşındaki dede 2 kişiyi yaraladı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında küfür sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışma nabızların yükselmesiyle kavgaya döndü.
81 yaşındaki S.K. ile komşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında çıkan kavgada yanında bıçak olan S.K. dehşet saçtı.
81 yaşındaki dede komşularını bıçakladı
Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliye ev hapsi verildi
İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.