Samsun'da komşularına sinirlenen 81 yaşındaki dede 2 kişiyi yaraladı Komşular arasında küfürleşme yüzünden çıkan kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğulu bıçakla yaralamak suçuyla ev hapsine çarptırıldı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında küfür sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma nabızların yükselmesiyle kavgaya döndü.

81 yaşındaki S.K. ile komşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında çıkan kavgada yanında bıçak olan S.K. dehşet saçtı.

81 yaşındaki dede komşularını bıçakladı

Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliye ev hapsi verildi

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.