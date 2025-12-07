Samsun'da komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

- Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Ömer Güroğlu, komşusuna yardım ettiği sırada kafasına çarpan ağaç dalı nedeniyle hayatını kaybetti.
- Olay yerine yapılan ihbarla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilip, Güroğlu'nun vefat ettiğini tespit etti.
- Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Güroğlu'nun vefatı mahallede üzüntü yarattı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 55 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Güroğlu komşusu Yaşar Gür'e ait bahçeye akasya ağacının kesimine yardıma gitti.
Kesilen ağacı Yaşar Gür’ün oğlu Davut Gür traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı.
BÖLGEYE İHBARLA SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ
Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
BİR HAFTA ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.