Samsun'da kontrolden çıkan araç takla attı

DHA
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kaza yaşandı.
Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen olayda, Fikret Yıldız idaresindeki 34 NS 0280 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.
Araca çarptı, ters dödnü
Otomobil bu etki ile, emniyet şeridinde park halinde bulunan 55 AHK 746 plakalı otomobile çarparak ters döndü.
Kazada Fikret Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.