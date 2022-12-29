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    Samsun'da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü

    Yoldan çıkan aracıyla su kanalına devrilen öğretmen yaralanarak hastanelik oldu.
    • 29.12.2022 - 17:28
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    Samsun'da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü

    Samsun'da Kışla Mahallesinde çevre yolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

    Bir ilkokulda öğretmen olan 37 yaşındaki Ümit Aktürk idaresindeki 06 DC 6853 plakalı pikap, bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

    Öğretmen hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Samsun da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü #1

    Samsun da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü #2

    Samsun da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü #3


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