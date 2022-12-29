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- Samsun'da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü
Samsun'da kontrolonü kaybeden sürücü su kanalına düştü
Yoldan çıkan aracıyla su kanalına devrilen öğretmen yaralanarak hastanelik oldu.
- 29.12.2022 - 17:28
Samsun'da Kışla Mahallesinde çevre yolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
Bir ilkokulda öğretmen olan 37 yaşındaki Ümit Aktürk idaresindeki 06 DC 6853 plakalı pikap, bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.
Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.