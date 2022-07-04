Samsun’da 18 yaşındaki genç kız, Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak kafasından yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Tramvay İstasyonu yanında saat 17.00 sıralarında annesi ile birlikte bekleyen A.R.A.’ya (18), T. D.’nin sahip olduğu Kangal cinsi köpek saldırdı.

Büyük panik yaşayan genç kız çamurun içine düştü. Kafasının arkasını ısıran köpekten kurtulmak isteyen A.R.A.’nın giysileri çamurla kaplandı.

Köpeğin genç kıza saldırdığını gören vatandaşlar hemen 112'ye durumu bildirdi.

Genç kız saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamadı

Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğin sahibi T. D.’yi karakola götürürken, kafasının arkasında ve kulaklarının arka kısmında diş izleri olan genç kız ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın aktardığına göre köpek saldırısı sonrası büyük panik yaşayan ve hastanede korkudan titreyen genç kız, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Genç kızı ısıran köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı VİDEO