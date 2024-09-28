Samsun'da kopya düzeneğiyle ehliyet sınava giren 3 kişi suçüstü yakalandı Samsun'da kopya düzeneğiyle motorlu taşıt sınavına giren 3 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

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İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi bugün saat 10:00'da düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya girişimi tespit edildi.

Elektronik cihazlarla dışarıdan yardım almak üzere özel olarak tasarladığı kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan A.S.(30), sınav sırasında fark edilerek polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan inceleme ve aramalarda şahsın yanı sıra bu düzenekte rol alan organizatör N.E.(42) ve M.S (22) de polis tarafından gözaltına alındı.

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Göztına alınan şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramalarda, sınavda kopya çekmek amacıyla kullanılan 2 adet mikro casus kulaklık, 4 adet mikro casus kulaklık pili, 2 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı, 2 adet mobil aktarım cihazı, 5 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 3 adet şarj kablosu, 1 adet cımbız ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi hakkında, "ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)